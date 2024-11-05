Erdoğan: Türkiye-Kırgızistan ticari ilişkilerini daha da artıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı münasebetiyle ata yurdumuzda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Değerli kardeşim Sayın Sadır Caparov'a fevkalade ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız. Bu sayede ilişkilerimizi güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda ilişkilerimizi derinleştirmemizi sağlayacak mekanizmayı tesis edeceğiz.

Değerli kardeşim Caparov'la gerçekleştirdiğim görüşmede ikili ticaret hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık.

1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA, bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi, bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim.

Güvenlik kurumlarımız arasındaki işbirliği, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ediyoruz. FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum.

Bugün imzalayacağımız Güvenlik İşbirliği Anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek arzusundayız. Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim.

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor. İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim.