Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi heyetlerarası görüşmede bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'de güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin çekilme kararı önümüzdeki en önemli sınamalardan biridir. PYD/YPG, Münbiç ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz.https://t.co/JNeyv4VzE7 pic.twitter.com/OYr9OSAdMB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Şubat 2019

"Münbiç ve Fırat'ın doğusundan teröristler temizlenmeden Suriye'nin bütünlüğü sağlanamaz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli. "

“Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerekiyor”

Suriye’de Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerektiğini belirten Erdoğan, “BM'nin çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan,

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir eşlik etti.

Putin: Suriye’deki hedeflere uzlaşıyla ulaşabiliriz

Suriye krizinin çözümü için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Putin, "Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz. Türkiye ile birlikte ve bugün yapacağımız üçlü zirvede, Suriye'de taraflar arasındaki diyaloğa yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA