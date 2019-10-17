Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'ta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Heyetlerarası görüşme başladı

Erdoğan'ın, Pence'i kabulünün ardından ABD ile heyetlerarası görüşmeye geçildi.

ABD heyetiyle görüşmenin ardından seyahat netlik kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'nin kırmızını çizgilerini ABD Başkan Yardımcısı'na bir kez daha ilettiği ve 13 Kasım'da Washington'da gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin gelişmelerin ele alındığı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapacağı görüşmeler sonrasında ABD seyahatinin netlik kazanacağını açıklamıştı.

O’Brien, Kalın ve Çavuşoğlu ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ve beraberindeki heyetin Ankara'daki temasları ise devam ediyor.

Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen O’Brien bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da kabul edildi.

Kaynak: TRT Haber, AA