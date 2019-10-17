Erdoğan-Pence görüşmesi başladı17 Ekim 2019 Perşembe 15:43 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 15:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'ta bir araya geldi.
Kabul, basına kapalı devam ediyor.
ABD heyetiyle görüşmenin ardından seyahat netlik kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'nin kırmızını çizgilerini ABD Başkan Yardımcısı'na bir kez daha iletecek.
Ayrıca, 13 Kasım'da Washington'da gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin gelişmeler de ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapacağı görüşmeler sonrasında ABD seyahatinin netlik kazanacağını açıklamıştı.
O’Brien, Kalın ve Çavuşoğlu ile görüştü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ve beraberindeki heyetin Ankara'daki temasları ise devam ediyor.
Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen O’Brien bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da kabul edildi.
Kaynak: TRT Haber, AA