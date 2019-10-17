Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'ta bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kabul, basına kapalı devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

ABD heyetiyle görüşmenin ardından seyahat netlik kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'nin kırmızını çizgilerini ABD Başkan Yardımcısı'na bir kez daha iletecek.

Ayrıca, 13 Kasım'da Washington'da gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin gelişmeler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapacağı görüşmeler sonrasında ABD seyahatinin netlik kazanacağını açıklamıştı.

O’Brien, Kalın ve Çavuşoğlu ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ve beraberindeki heyetin Ankara'daki temasları ise devam ediyor.

Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen O’Brien bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da kabul edildi.

Kaynak: TRT Haber, AA