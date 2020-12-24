Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan: Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi’nin restorasyon sonrası açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkalanlar:
Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli, Konya ve Bursa'daki müzelerin açılış törenine videokonferans ile katılıyor. https://t.co/xUAvIiOTsz— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2020
Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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