Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi’nin restorasyon sonrası açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkalanlar:

Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli, Konya ve Bursa'daki müzelerin açılış törenine videokonferans ile katılıyor. https://t.co/xUAvIiOTsz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2020

Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.