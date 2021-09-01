Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nin ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakülte, Temin ve Eğitim Merkezi açılışına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Güvenlik Bilimleri Fakültesi toplam 180 bin metrekare alana sahip. En son teknolojiyle donatılmış bu muhteşem tesiste 2 bin 500 öğrenci kapasiteli 105 adet dersane ve amfi, 500 öğretim üyesi kapasiteli 245 çalışma odası, her biri 500 öğrenci kapasiteli 5 yurt binası, 2 bin 500 kapasiteli 6 adet yemekhane, 5'er adet voleybol, basketbol ve futbol sahaları ile tenis kortu bulunmaktadır.

Fakültenin hizmete girmesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini tek merkezden yürütebilecektir. Fakültemizin yanı sıra bugün 2 önemli merkezi daha hizmete alıyoruz. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim Merkezi Binası 1 milyon 322 bin euroya mal olmuştur.