Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Muğla adayımızı da pazar günü açıklayacağız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Savaş, Muğla adayımızı da pazar günü açıklayacağız. Parti içinde süren yarış bir demokrasi yarışıdır. 31 Ocak’ta manifesto tanıtımını yapacağız. Adayımızın açıklandığı anda tüm arkadaşlarımızın teşkilatlarımızın etrafında kenetlenmesini istiyoruz. Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partimize tavır alan kişi hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Egosunun değil davasının peşinden gidecek gönül erleriyle yol yürüdük, bundan sonra da böyle yürüyeceğiz.

"Ülkemizde çok garip birliktelikler ortaya çıkmaya başladı"

Biz Cumhur İttifakını 15 Temmuz’da önce milletin gönlünde kurduk sonra siyasete taşıdık.

31 Mart öncesinde ülkemizde çok garip birliktelikler ortaya çıkmaya başladı. CHP baktılar FETÖ’cüler tek başına yetmiyor, PKK’lıları da aldılar. Milletsiz siyaset bunların kolayına geliyor. Tek dertleri Meclisteki sandalyeleri korumak, ideolojik oylarla kazandıkları belediyeleri korumak. Türkiye’nin başına hangi tehlike musallat olsa bunlar ellerini ovuşturuyor. Milleti ikna edip oyunu alarak demokrasi içinde iktidara gelmeyi akıllarına bile getiremiyorlar. Ciddiye alınacak hiçbir vaatleri yok. Umutlarını sadece şahsımın ve AK Parti’nin ayağının tökezlemesine bağladılar. Milletimiz onlara bekledikleri fırsatı vermedi.

"İnşallah el ele vererek hedeflerimize ulaşacağız"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi Türkiye için tarihi bir fırsat oldu. Sıkıntılar var ama bunların hiçbiri ülkemizi eski günlerine götürecek hususlar değildir. İnşallah el ele vererek hedeflerimize ulaşacağız.

Gazi Mustafa Kemal’in bin bir zahmetle kurmaya çalıştığı savunma sanayiimizi tek parti zihniyetinin nasıl baltaladığını anlatmayalım mı? Savaş uçaklarımızı üretmek için harekete geçenlerin önünün bedava uçak bahanesiyle kesildiğini söylemeyelim mi? Türkiye bu zihniyeti ezip tek bir zerresi kalmayana kadar yok etmelidir.

Kılıçdaroğlu ve avanesinin tek referansı tek parti dönemidir. Türkiye’yi bunlara rağmen 16 yılda 3,5 kat büyüttük.

"Biz teröristlerle el ele gezemeyiz"

Türkiye son yıllarda tarihi sınamaları veren bir ülkedir. Sadece birine maruz kalan bütün ülkelerin nasıl sendelediklerini, paniklediklerini görüyoruz.

Kobani’den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi ülkemizde misafir ettik. Biz teröristlere kapıları kapattık. PKK, YPG/PYD, DEAŞ bunlar asla yanımıza sokulamaz. Biz teröristlerle el ele gezemeyiz. Sınırlarımız dışında da onları çukura gömeriz. İdlib’i huzur ve güven beldesi haline getireceğiz.

"Hiç kimseye böyle bir fırsatı vermedik, vermeyeceğiz"

Barış lafta olmaz, icraatla olur. Sırada Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör unsurları ile DEAŞ artıkları bulunuyor. Kendimizle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız.

Suriye'yi kan ve gözyaşı gölüne çeviren nice güçler bölgede cirit atarken Türkiye'nin elleri kolları bağlı bir şekilde beklemesini isteyenler, aynı krizi bizim topraklarımıza da taşıma hesabı yapanlardır. Hiç kimseye böyle bir fırsatı vermedik, vermeyeceğiz.

"Başkan ABD askerlerini çekeceğini ifade etti"

Obama döneminde bize verilen sözlerin yerine getirilmemesinden tutun ilişkilerimiz adeta zehirlendi. Trump’ın seçilmesinin ardından, bize ifade ettiği yaklaşımlar uzunca bir süre fiilen sahaya yansımadı. Geçen ay tam sahaya çıkmak üzere hazırlıklarımızı gözden geçirirken Trump ile görüştük. Başkan ABD askerlerini çekeceğini ifade etti.

"Güvenli bölge kendisi tarafından ifade edildi"

Dün Sayın Trump’ın verdiği mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen harekete geçtik ve dün gece bu meseleleri kendisiyle tekrar konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi ABD askerlerinin Suriye’den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge kendisi tarafından ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump dün gece telefonda Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararını teyit etti.https://t.co/QE45bBn3Hw pic.twitter.com/6qUf6LlI0U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2019

Biz tarihimizle, kültürümüzle iç içeyiz. Bu topraklarda bir tarihimiz, kültürümüz var. Tarihini bilmezler, cibilliyetini bilmezler, bu işten anlamazlar.

Kaynak: TRT Haber