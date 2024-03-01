Duman 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.03.2024 13:33

Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Antalya’da görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan ilişkileri, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin çatışmaları ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasında özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında iş birliğinin artırılması ve diğer alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti; Türkiye’nin Bulgaristan ile karayoluyla LNG ihracatı, tecrübe paylaşımı ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem Ukrayna-Rusya hem İsrail-Filistin meselelerinde çatışmaların bölgeye yayılmasını engellemeyi öncelediğini, sorunların diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi.

Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü

Öte yandan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbankulu Berdimuhamedov ile Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Antalya Antalya Diplomasi Forumu Bulgaristan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Doğu ve Güneydoğu'ya nisanda iki yeni "turistik" tren seferi başlayacak
14:04
Fidan: 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum
14:03
BM Sözcüsü, İsrail’in UNRWA’ya yönelik iddialarına "delil" sunmadığını söyledi
13:58
MEB'in "Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi
13:58
AB, Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması çağrısı yaptı
13:52
Gazze'de ölü sayısı 30 bin 228'e yükseldi
Edirne'de vatandaşlara komşu Bulgaristan'da bahar geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı
Edirne'de vatandaşlara komşu Bulgaristan'da bahar geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı
FOTO FOKUS
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ