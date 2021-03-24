Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi
Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi.
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