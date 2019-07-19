Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, iki Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu açıklanan Mazlum Dağ'ın kardeşleri arasında bir milletvekili ile PKK mensubu iki terörist bulunuyor.

Dağ ailesinin 13 çocuğundan birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu belirtildi. Mazlum Dağ'ın kardeşlerinden "İsyan" kod adlı İbrahim Dağ ile "Numan" kod adlı Lütfi Dağ'ın da terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edildi.

Erbil'deki saldırının faili Mazlum Dağ'ın Şubat 2015'te Habur Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlendi.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, teröristin fotoğrafını paylaştı. Terörist hakkında bilgi sahibi olanların ihbarda bulunması istendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, faillerin bulunup cezalandırılması için komisyon kurulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA, TRT Haber