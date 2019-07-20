Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Osman Köse şehit olmuştu.

IKBY Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Saldırı ile bağlantısı olan diğer saldırganların yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği" bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erbil Emniyet Müdürlüğü, kısa bir süre sonra Mahmur bağlantıları tespit edilen teröristin görüntülü ifadelerini basınla paylaşacak.

"Tüm suçluların yakalanması için çalışmalar sürüyor"

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın antiterör timleri tarafından yakalandığını hatırlatarak, olayla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Adil, terörist Dağ'ın yakalanması vesilesiyle güvenlik güçleri ve onlara yardım eden vatandaşlara teşekkür etti.

Terörist Mazlum Dağ kimdir?

Hain saldırıyı gerçekleştiren saldırganın 1992 Diyarbakır doğumlu "Mazlum Dağ" olduğu tespit edilmişti.

Dağ'ın 2015'te Habur Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlendi. Terörist, bu tarihten itibaren Türkiye'ye giremedi.

Terörist, Irak'ta ikametgah belgesi alarak çeşitli kafelerde çalıştı, çalıştığı yere giden Türk müşterilerin masalarına yaklaşarak istihbarat toplamaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

Teröristin 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu tespit edildi.

Mazlum Dağ'ın iki kardeşi de kendisi gibi PKK'lı. Kardeşlerden İbrahim Dağ "İsyan" kod adıyla, Lütfi Dağ ise "Numan" kod adıyla örgütün kanlı emellerine hizmet ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA