-Türkiye’de yaptığımız son keşiflerle birlikte 18,5 milyar ton bir rezervimiz olduğunu gördük. Üretimi artırmak zorundayız bu kapsamda özel sektörün önünü de açtık.

-Soma bölgesi bizim yoğun olarak linyit yataklarımızın olduğu bir yer. Bölge halkının en büyük ekonomik aktivitelerinden birisi. Bir ay içerisinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu mart ayında kurayla işçi alımı yapacak.

-Elektrik ve doğal gaz aslında maliyet bazlı bir fiyatlandırma metodolojisi ile belirleniyor. Maliyeti etkileyen bir değişiklik olduğunda zaman zaman artış yönünde zaman zaman indirim yönünde fiyatlara yansıyor. Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler doğal gazı etkiliyor, doğal gaz fiyatlarının değişikliği de elektriği etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarında bir hafta sonra yansıyabiliyor. Doğal gaz fiyatlarına ise yaklaşık 6-7 ay sonra yansıyor. Elektrik fiyatlarına da 8 ay sonra yansımış oluyor.

-Sadece bu enerjinin üretiminden oluşmuyor fatura. Bir de elektrik dağıtım bedeli var. Elektrik dağıtım bedellerinin içerisinde elektrik santrallarının ürettiği elektriği biz şehirlerimize kadar getiriyoruz. Şehirlerimizde bunlar trafo merkezleri tarafından gerilim seviyesi düşürülüyor. Şebekeyle elektrik emre amade hale getiriliyor. Bu şekilde baktığımızda 42 milyon bir aboneden söz ediyoruz. Şebekenin toplam büyüklüğü ise 1 milyon 420 bin kilometre. Yani dünyanın çevresini 37 kat dolaşacak bir şebekemiz var. Türkiye küçük değil. Doğuda ürettiğimiz elektriği batıya taşıyoruz. Bunları biz şehirlerimize taşıdığımızda bir maliyet ortaya çıkıyor. Yaklaşık 9,5 milyar liralık şebekeye bir yatırım söz konusu. Bunun yanında bir de işletme gideri var, personel gideri var. Bunun dışında bir de işletme giderleri var. Bir sürü personel çalışıyor. Sadece iletimde doğrudan dolaylı çalışan sayısı 120 bin.

-Yılda 27 milyar liralık sırf iletim dağıtım tarafında yatırım ve işletme maliyeti var. Dünyanın her yerinde adı farklı olmakla birlikte bu iletim dağıtımın faturalara yansıdığı bir bedel söz konusu. Faturalarımızda böyle kalemler ayrıştırılmadığı için biz farkında değildik. Kesinlikle faturanın basımıyla ilgili bir bedel olmadığının altını çizmek gerekir. Bu maliyet var, oluşuyor ve tüketicilere bir şekilde yansımış oluyor.

-Bugünden bir şey söylemek zor. Şundan vatandaşlarımız emin olsun maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak. Yılbaşında petrol ve kur fiyatlarındaki düşüşlere paralel maliyet düşüşleri yaşandığından dolayı elektrik ve doğal gazda indirim yapılmış oldu. İlerleyen dönemlerde de maliyet düşüşleri olursa fiyatlara yansıyacaktır.

İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildi.

Ayrıntılar geliyor...