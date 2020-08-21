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Enerji Bakanı Dönmez'den müjde paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den müjde paylaşımı: Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklamasına dakikalar kala Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda #MüjdelerOlsun etiketi ile birlikte şu satırları paylaştı:
" Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!"
Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 21, 2020
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..#MüjdelerOlsun
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