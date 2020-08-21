Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklamasına dakikalar kala Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda #MüjdelerOlsun etiketi ile birlikte şu satırları paylaştı:

" Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!"