Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Enerji Bakanı Dönmez TRT Haber'e konuk oluyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme dair soruları TRT Haber'de yanıtlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in özel röportajı, saat 13.30'da başlayacak.
Doğu Akdeniz’deki son durum, akaryakıt fiyatları ile yerli ve yenilenebilir enerji ele alınacak.
Etiketler: fatih dönmez TRT trt haberSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 10:58
Son Haberler
- 11:08
- 11:02
- 10:48
- 10:44
- 10:35
Sıradaki Haber
Yerli ve milli atılım uzayda da devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz