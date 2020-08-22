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Enerji Bakanı Dönmez: Keşifle birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz
Bakan Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz" dedi.
Dönmez, "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" ifadesini kullandı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:56
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