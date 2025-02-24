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TRT Haber 24.02.2025 11:05

En fazla boşanma İstanbul'da, en az Bayburt'ta oldu

Türkiye'de geçen yıl en çok boşanma 33 bin 338 ile İstanbul'da, en az boşanma 71 ile Bayburt'ta gerçekleşirken, söz konusu dönemde boşananların sayısı Ardahan, Tunceli ve Bayburt'un nüfusunu geçti.

En fazla boşanma İstanbul'da, en az Bayburt'ta oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395, boşananların sayısı 187 bin 343 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde boşanmaların en fazla olduğu il İstanbul, en az gerçekleştiği il ise Bayburt olarak belirlendi. Geçen yıl boşananların sayısı, nüfusu 100 binin altında olan Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u geride bıraktı.

Boşanmada İstanbul ilk, Bayburt son sırada

Geçen yıl en çok boşanma 35 bin 338 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili 15 bin 438 ile Ankara, 13 bin 872 ile İzmir, 8 bin 918 ile Antalya, 7 bin 367 ile Bursa takip etti. Boşanan çift sayısı Konya'da 5 bin 379'u, Kocaeli'de 4 bin 974'ü, Mersin'de 5 bin 206'yı, Adana'da 5 bin 620'yi buldu.

Bayburt ise 71 boşanma ile son sırada yer aldı. Boşanma sayısı Hakkari'de 128, Ardahan'da 137, Gümüşhane'de 117 olarak hesaplandı.

Evlenmelerde Tunceli son sırada

Söz konusu dönemde evlenmelerin en fazla olduğu il 104 bin 126 ile İstanbul olurken, bu ili 37 bin 199 ile Ankara, 29 bin 600 ile İzmir, 21 bin 428 ile Bursa takip etti.

Evlenmelerin en az gerçekleştiği il ise 353 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Bayburt 415, Ardahan 459, Gümüşhane 626 evlenme ile son sıralarda yerini aldı.

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