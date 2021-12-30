Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması için tedbirler alındığını, bu kapsamda 340 bin 351 personelin görev yapacağını açıkladı.
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Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Polis Son Dakika
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