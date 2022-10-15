Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet'ten provokatif paylaşımlara inceleme
Bartın'da meydana gelen maden patlamasına ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden, provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisi tespit edildi, adli işlemlere başlandı.
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Etiketler: Bartın
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