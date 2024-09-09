Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

20 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu, onlara başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#OkullarAçılıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum."

Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum.



Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum. #OkullarAçılıyor ✏️???? — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 9, 2024

Emine Erdoğan, paylaşımında kitap ve kalem emojilerine de yer verdi.