Gündem
AA 25.09.2025 12:40

Emine Erdoğan: "Her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya, tüm savaş bölgelerindeki çocuklara insan onuruna yaraşır bir hayat borçludur. İnsanlığın, her şartta 'Önce çocuklar' diyebildiği bir vicdanda buluşmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Özbekistan'ın BM Genel Merkezi'nde düzenlediği "Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Arttırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukluk çağı kanserleri, sınır tanımayan bir insanlık meselesidir. Her üç dakikada bir çocuğun hayalleri yıkılırken ülkelere düşen görev, her çocuğun eşit yaşama umuduna sahip olmasını sağlamaktır. Bu bakışla Özbekistan Devlet Başkanı'nın eşi, değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva'nın ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıklara Yakalanmış Çocukların Hayatta Kalma İhtimalini Arttırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket' başlıklı etkinliğe katılmaktan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın, her şartta 'Önce çocuklar' diyebildiği bir vicdanda buluşmasını diliyorum"

Türkiye'nin, sağlık alanındaki ilerlemeleri ve uluslararası dayanışmaya katkılarıyla bu mücadelede aktif rol aldığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel Çocukluk Çağı Kanseri Girişimi'ne destek veren ülkeler arasında yer almak gurur vesilesi. Biz istiyoruz ki, bu yolda 'Kimse geride kalmasın' Ancak bilhassa savaş bölgelerinde bu hedeften çok uzağız. Gazze'de çocuklar tedavi olamıyor, ilaca ulaşamıyor ve gözlerimizin önünde hayattan koparılıyorlar. Halbuki, her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur. Dünya, tüm savaş bölgelerindeki çocuklara insan onuruna yaraşır bir hayat borçludur. İnsanlığın, her şartta 'Önce çocuklar' diyebildiği bir vicdanda buluşmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

