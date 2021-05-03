Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emeklinin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs’ta yatırılacak
[Fotoğraf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.
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Etiketler: Emekli Ramazan Bayramı SGK Son Dakika Vedat Bilgin
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