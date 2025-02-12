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Gündem
TRT Haber 12.02.2025 17:32

Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli oluyor

Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli oluyor

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