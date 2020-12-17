Eller, salgın hastalık ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam edenler için semaya kalktı, dualar edildi.

Dua etkinliği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duayı bizzat okudu.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirilen dua programına çok sayıda vatandaş da katıldı.

Dua programı, TRT, Diyanet TV ve özel televizyon kanalları ile başkanlığın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.