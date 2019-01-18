Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Satış Yönetmeliği ile elektronik ürünlerdeki taksit sayıları yeniden düzenlendi.

Buna göre ses ve görüntü sistemleri ile fiyatı 3 bin liranın üstünde olan televizyonlar 3 taksitle, 3 bin liranın altında olan televizyonlar ise 9 taksitle satılabilecek.

Bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının taksitli satışları da yeniden belirlendi.

Bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3 bin 500 Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay taksit uygulanabilecek.

Kaynak: TRT Haber

