Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün toplanıyor. Toplantıda yeni ekonomi modeli ve son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık edecek.
Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, yeni ekonomi modelinin detayları konuşulacak.
Son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
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