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Gündem
TRT Haber-AA 03.11.2024 15:27

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, enflasyonla mücadele ve ekonomideki diğer gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının gündeminde, dezenflasyon sürecinde imalat sanayisine ilişkin süreç ve yatırım kredilerinin gelişimi konuları var.

Uluslararası kuruluşlardan kredi kullandırılması da ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. 

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Cevdet Yılmaz Enflasyon
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