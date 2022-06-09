Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı.

Gece faaliyetleri kapsamında hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Akar'ın, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile alandaki yerini almasıyla başladı.

Denizden ve havadan sızma harekatı

Jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.

Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı. Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.

Gece görüş kabiliyetine sahip amfibi keşif bölüğü çıkarma yapılacak sahile yönelik keşif harekatı düzenledi. Harekatın ardından karartma uygulayarak sahile yaklaşan gemilerin kapak açmasının ardından zırhlı araçların ve personelin kıyıya çıkmasıyla deniz piyade unsurlarının çıkarma harekatı başarıyla tamamlandı.

Bu sırada, indirme bölgesinde belirlenen hedefler, ATAK helikopterlerinin ateşiyle vuruldu. Yerli ve milli üretim Cirit füzeleri ile tam isabetle gerçekleştirilen atışları, önce topçu ve havan, daha sonra ise F-16 atışları izledi.

Gece safhasında senaryo gereği işgal edilen bir adaya giden unsurlar, belirlenen hedeflere tam isabet vurarak karşıt kuvvet unsurlarını etkisiz hale getirdi.

"Uçan kale"ler tatbikat bölgesinde

Gece faaliyetleri kapsamında hava hücum harekatı da gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerinin eşlik ettiği "Uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopterleri, özel kuvvet unsurlarını belirlenen bölgeye indirdi. Hava hücum harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından muharebe arama kurtarma görevi de icra edildi.

Seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, hava savunma silahlarının atışlarıyla tamamlandı. Atış kapsamında, yerli ve milli üretim Korkut hava savunma sistemi, belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatının Seçkin Gözlemci günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı gündüz safhasıyla sona erecek.

Yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor

Efes-2022 tatbikatı, 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesinin amaçlandığı tatbikatta, Birleşmiş Milletlerin Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade ediliyor.

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali ve Ürdün'den görevlendirilen birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

Milli araç ve silah sistemleri ilk kez kullanılıyor

TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı, bu yılki tatbikatta kullanılan araç ve silah sistemleri arasında yer alıyor.

Akıncı TİHA, Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı), Kirpi-2, Kobra-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, 106 milimetrelik havan ile aydınlatma mühimmatı kullanarak atış icrası, Proton Elic tünel tespit cihazı ve PARS OMTAS kuleli tekerlekli aracı ile 35 milimetrelik modernize çekili top (hava savunma sistemi) tatbikatta ilk kez kullanılıyor.

Taarruz helikopteri desteği sadece Atak’la sağlandı

Efes 2022'de taarruz helikopteri desteği sadece milli imkanlarla üretilen T129 Atak helikopterleriyle sağlanıyor.

Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edildi. Tatbikata 1100'ü katılımcı ülkelerden olmak üzere 10 binden fazla personel katılıyor.

Tatbikat, milli ve yabancı gözlemci, yabancı ülke askeri ateşeleri, basın, yerel sivil idareci ve yöneticileri ile şehit ve gazi ailelerine açık olarak icra ediliyor.