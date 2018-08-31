Tüm hizmetler 1 yıl içinde e-Devlet'ten sağlanacak

e-Devlet Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, dijital dönüşümün en önemli unsuru olan e-Devlet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından takip edilecek yeni yol haritası belirlendi.

Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulduğu toplantıda, e-Devlet'in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutu da ele alındı.

Tüm hizmetler 1 yıl içinde elektronik ortamdan sağlanacak

Toplantıda e-Devlet'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı.

Öte yandan toplantıda, Türkiye'nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceği vurgulandı.

İş dünyasına verilen hizmetler hızlanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hedeflerden biri olan e-Devlet sisteminin etkinleştirilmesi vatandaşlara, kamu kurumlarına, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri ve iş dünyasına verilen hizmetleri hızlandıracak.

Oktay başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bakan yardımcıları ve bürokratlar da katıldı.

Kaynak: AA