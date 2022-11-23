Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede, depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere saat 14.00 itibarıyla 138 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Gölyaka'daki depremde Düzce, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Bolu'da biri ağır olmak üzere toplam 80 kişi yaralandığı bildirildi.

4 ilde eğitime bir gün ara

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte eğitime ara verildi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bugünkü vize sınavları ertelendi

BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.