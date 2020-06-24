Haber Giriş: Kaynak: AA
Dürümlü katliamı davasında sanık Burhan Taş'ın cezası belli oldu
Dürümlü katliamı davasında tutuklu sanık Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Dürümlü katliamı
Bingöl'ün Genç ilçesinde gasp edip 16 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine, kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: dürümlü katliamıSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:15
Son Haberler
- 13:11
- 13:12
- 13:01
- 13:11
- 13:14
Sıradaki Haber
Maske zorunluluğuna uymayan 7 bin kişiye idari işlem uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz