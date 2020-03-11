Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugüne kadar epidemik olarak adlandırdığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19), pandemi olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

Pandemi ile epidemik arasındaki fark nedir?

'Epidemik' bir bölgede, bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaştığının görülmesi durumunda 'epidemik' bir salgın olarak ifade ediliyor.

'Pandemi' ise bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel ad olarak nitelendiriliyor.