DSÖ İstanbul'da ofis açacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün İstanbul'da ofis açacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, ikili görüşmenin ardından basın açıklaması düzenliyor.
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz." dedi.
Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
"DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Covid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir."
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin açıklamalarından öne çıkan başıklar:
-Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilk ziyaretimi Türkiye'ye yaptım.
-Türkiye 130'dan fazla ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu.
-Türkiye'ye pandemide sergiledikleri dayanışma için takdirlerimi sunuyorum.
-Türkiye pandemiye karşı duruşuyla karakterini ortaya koydu.
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