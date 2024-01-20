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Gündem
TRT Haber 20.01.2024 08:22

Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında fırlatılan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi.

Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, ABD yerel saatiyle sabah 05.42 (TSİ 13.42) civarında UUİ'ye ulaştı.


 

UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu heyecanla takip edildi
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu heyecanla takip edildi

Gezeravcı ve takım arkadaşları çok sayıda bilimsel deney yapacak

Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

İlk Türk astronot Gezeravcı'dan kalemle yer çekimi testi
İlk Türk astronot Gezeravcı'dan kalemle yer çekimi testi

Astoronotlar zaman zaman Dünya'ya bağlanıp uzayda yaşadıklarını anlatacak

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

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