Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, ABD yerel saatiyle sabah 05.42 (TSİ 13.42) civarında UUİ'ye ulaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve takım arkadaşlarını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. pic.twitter.com/g30QpqSDbl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2024

UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.

Gezeravcı ve takım arkadaşları çok sayıda bilimsel deney yapacak

Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

Astoronotlar zaman zaman Dünya'ya bağlanıp uzayda yaşadıklarını anlatacak

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.



Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.