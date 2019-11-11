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Dördüncü Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı11 Kasım 2019 Pazartesi 12:23 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 12:24
Türk-Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, Türk-Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesinin Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladığı belirtildi.
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/4uZZXvGl1T— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019
Kaynak: TRT Haber
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