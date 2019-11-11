Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, Türk-Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesinin Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladığı belirtildi.

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/4uZZXvGl1T — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019

Kaynak: TRT Haber