Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime 4 Haziran 2022'de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı sladırıya ilişkin davanın, ağır ceza mahkemesinde sonuçlandığını kaydetti.

Koca, "Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz." dedi.