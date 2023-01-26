Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doktora bıçaklı saldırıya 11 yıl hapis
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime bıçaklı saldırıda bulunan hastane personeline 11 yıl hapis cezası verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime 4 Haziran 2022'de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı sladırıya ilişkin davanın, ağır ceza mahkemesinde sonuçlandığını kaydetti.
Koca, "Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz." dedi.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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