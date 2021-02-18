Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
[Fotoğraf: DHA]
Salı günü evinde hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenleniyor.
83 yaşındaki Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu salı günü Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti.
Ünlü Psikolog Doğan Cüceloğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. https://t.co/n9ViWZDzUC— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2021
Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş’taki Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
[Fotoğraf: DHA]
Cüceloğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi. Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu’nun tabutu başında gözyaşı döktü.
Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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