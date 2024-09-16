DMM, "Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi' iddiası doğru değildir. Türkiye ile Japonya arasındaki 'Vize Muafiyet Anlaşması' uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, “Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi” iddiası doğru değildir.



Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden… pic.twitter.com/gHjvOoAAGC — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 16, 2024