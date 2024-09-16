Az Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.09.2024 12:18

DMM, "Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, "Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM, "Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddiasını yalanladı
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM),  sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi' iddiası doğru değildir. Türkiye ile Japonya arasındaki 'Vize Muafiyet Anlaşması' uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Japonya
Sıradaki Haber
6 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Azerbaycan'da 1 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı
13:59
Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,6'ya ulaştı
13:55
Afyonkarahisar'da merada 4 metrelik obruk oluştu
13:54
Bakan Bolat: Milli gelirde 1,2 trilyon dolara yükseldik
14:02
Bakan Işıkhan: Yerli iş gücümüzü önceleyerek yabancılara çalışma izni veriyoruz
13:57
Edirne'ye kuraklık önlemi: Tunca Nehri ve havzasında su biriktirilecek
Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor
Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor
FOTO FOKUS
İsrailli işgalciler ilkokulda öğrenci ve öğretmenleri darbetti
İsrailli işgalciler ilkokulda öğrenci ve öğretmenleri darbetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ