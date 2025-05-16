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TRT Haber 16.05.2025 15:47

DMM, "12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasını yalanladı.

DMM, "12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasını yalanladı
[Fotograf: AA]

DMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, "cezasızlık algısına" neden olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesinin sağlanacağına işaret edilen açıklamada şunlara yer verildi;

Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir. Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Yargı Paketi, iddia edildiği gibi bir genel af değil infaz düzenlemesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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İletişim Başkanlığı Adalet Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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