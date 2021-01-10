Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da şehit olan asker için tören düzenlendi
Diyarbakır kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik için Diyarbakır'da askeri tören yapıldı.
Şehit asker Mehmet Çelik için Diyarbakır'daki 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve askeri yetkililer katıldı.
Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandama uzman çavuş Mehmet Çelik için Diyarbakır'da tören düzenlendi.https://t.co/B6UBolvl3B pic.twitter.com/MTVfNjWhjQ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 10, 2021
Şehidin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
2017 yılında göreve başlayan Şehit Mehmet Çelik, 24 yaşındaydı.
Etiketler: Şehit
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