Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda polis ekibinin durumundan şüphelenilen kişilere kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaştığı sırada, şahıslardan biri ateş açmıştı. Polis memuru Atakan Arslan ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede şehit olmuştu.

Saldırıda tetiği çektiği öne sürülen M.E.C. ve olay anında yanındaki F.A. ile M.A. yakalanmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda suçtan sabıkalılar

M.E.C.'nin son 6 yılda "kasten yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" ile "ateşli silah, bıçak ve diğer aletler bulundurmak" gibi 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. F.A'nın "kasten yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak", "kapkaç", "resmi belgeyi bozmak" suçlarından 7, M.A'nın ise "kasten yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak", "gasp" ile "evden hırsızlık" suçlarından 11 kaydının olduğu belirlendi.