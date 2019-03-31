Diyarbakır, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Açılan sandıklara göre, oyların yüzde 53,96’sını Cumhur İttifakı, yüzde 32,51’ini Millet İttifakı aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. Diyarbakır’da ise 3 milyon 925 bin 129 seçmen, yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.

Diyarbakır geneli sandıkların yüzde 21,80 açıldı.

Cumhur İttifakı – Yüzde 32,70

Cumali Atilla

Millet İttifakı – Yüzde 1,15

Veysi Aghan

HDP – Yüzde 57,52

Adnan Selçuk Mızraklı

Kaynak: TRT Haber