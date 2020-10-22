Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararının ardından HDP il ve HDP Yenişehir ilçe binalarına polis baskın yaptı.



Yapılan aramalarda birçok örgütsel döküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensupları olan şahısların poster ve afişleri ele geçirildi.

Diyarbakır'da HDP il binasına operasyon düzenlendi. Yapılan aramada elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi. pic.twitter.com/Y6P9gr83N2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2020

İl Başkanı da gözaltına alındı



HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan ile birlikte Yenişehir ilçe başkanları gözaltına alındı.

Binalara giriş ve çıkışlar kapatıldı, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.