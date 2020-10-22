Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararının ardından HDP il ve HDP Yenişehir ilçe binalarına polis baskın yaptı.



Yapılan aramalarda birçok örgütsel döküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensupları olan şahısların poster ve afişleri ele geçirildi.

Diyarbakır'da HDP il binasına operasyon düzenlendi. Yapılan aramada elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi. pic.twitter.com/Y6P9gr83N2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2020





Yenişehir'de yapılan aramada HDP Yenişehir ilçe eşbaşkanları gözaltına alındı.

Binalara giriş ve çıkışlar kapatıldı, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.