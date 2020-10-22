Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Diyarbakır'da HDP binalarında arama: 2 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, HDP il ve Yenişehir ilçe başkanlıklarında arama yapıldı. Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararının ardından HDP il ve HDP Yenişehir ilçe binalarına polis baskın yaptı.
Yapılan aramalarda birçok örgütsel döküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensupları olan şahısların poster ve afişleri ele geçirildi.
Diyarbakır'da HDP il binasına operasyon düzenlendi. Yapılan aramada elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi. pic.twitter.com/Y6P9gr83N2— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2020
Yenişehir'de yapılan aramada HDP Yenişehir ilçe eşbaşkanları gözaltına alındı.
Binalara giriş ve çıkışlar kapatıldı, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 14:14
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