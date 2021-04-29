İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Soylu, "Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarma'mıza helal olsun." dedi.

Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında terörist daha etkisiz!



Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun