Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-2 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Soylu, "Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarma'mıza helal olsun." dedi.
Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında terörist daha etkisiz!— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) April 29, 2021
Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun
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