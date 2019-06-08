Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Diyarbakır Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA