Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'deki olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez" dedi.

İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. pic.twitter.com/8G9zIaNXn7 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 21, 2020

Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan saldırı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Erbaş açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu provakatif eylemi gerçekleştiren bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."