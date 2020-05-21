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Diyanet'ten bayram namazı açıklaması
Diyanet: "COVID-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır. Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanması sağlanacaktır."
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:39
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