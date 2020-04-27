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Diyanet'ten Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkanlık, nefret, ayrımcılık, hakaret suçlamalarıyla yargıya başvurdu.
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