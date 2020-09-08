Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2018 yılında tahsis edilen İstanbul Heybeliada’daki araziyle ilgili haberler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yazılı açıklama yapıldı.



Haberlerde sözü edilen alanların, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sanatoryum’un kapanmasının ardından 13 yıl boş kaldığı 2018’de Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiği belirtildi.



Hastane değil kullanılamaz durumdaki binalar bulunuyor

Açıklamada Diyanet’e bir pandemi hastanesi değil, üzerinde kullanılamaz durumda binaların olduğu bir alan tahsis edildiğine vurgu yapıldı.



Söz konusu 200 dönümlük alanın Sanatoryum binasının da içinde olduğu yaklaşık 134 dönümlük bölümünün tahsisinin Diyanet’in görüşü doğrultusunda 2019 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kaldırıldığı kaydedildi.

Diyanet’e tahsisli 60 dönümlük alanda, harabe durumda olan Sanatoryum’un idari hizmet binaları olarak kullanılan yerler bulunduğu belirtildi.

Bağış söz konusu değil

Bazı medya kuruluşlarınca iddia edildiği gibi, söz konusu alanların Diyanet’e bağışlanmasının söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, “İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir” denildi.

Açıklamada Diyanet’in Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde birçok ilde eğitim tesislerini Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına açtığı vurgulandı.

"İade etmeye de hazırız"

Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazır olduğunun altı çizildi.