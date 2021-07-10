Erbaş, Twitter hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayımlanan tarihi kararnameyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu.

Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin.#AyasofyaCamii pic.twitter.com/OPdOQLKyUR — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 10, 2021